Stiri pe aceeasi tema

- 3 sportivi legitimați la ACS Lupte BSG – David Metea, David Man și David Soare – se afla, in aceste zile, la prima lor competiție internaționala! De aceasta data ei nu vor reprezenta clubul nostru, ci au privilegiul sa reprezinte direct Romania, fiind componenți ai Lotului Olimpic de Juniori! Motiv…

- FOTO| Reușita pentru CS Unirea Alba Iulia: La doar 15 ani, judoka Laura Alexia Bogdan obține medalie de bronz la campionat de seniori Judoka Laura Alexia Bogdan, legitimata la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, a obținut o performanța extraordinara la Campionatul Național de Seniori. La doar 15 ani,…

- Un nou premiu pentru „Lost in Moldova". Serialul cu actori din Republica Moldova și Statele Unite, ce prezinta calatoria și relația cu noii semeni cu care se intalnește un tanar american, care devine voluntar al Corpului Pacii pentru a o impresiona pe fosta lui iubita, a obținut premiul pentru cel mai…

- Mulțumit de rezultatele obținute de copiii antrenați la ACS Lupte BSG, vicepreședintele Federației Romane de Lupte Alex Ballai, posteaza pe pagina de socializare: "Cu bucurie și mandrie anunț faptul ca toți sportivii de la clubul nostru inscriși in Turneul de calificare Cupa Romaniei/Finala C.N.I U15…

- Peste 100 de varietați din 47 de specii de legume, plante aromatice, medicinale și companion sunt disponibile gratuit in acest an țaranilor și gradinarilor din Romania și din Republica Moldova. Semințele țaranești sunt semințe vechi, moștenite din batrani și salvate in propria gradina. Acestea sunt…

- Au existat trei proiecte de modificare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Un proiect depus de PSD, unul de PNL și unul de USR. Din cele trei supuse votului, cele ale PNL și USR au fost respinse prin vot chiar de parlamentarii Coaliției. Cu toții, insa, au votat PROIECTUL PSD! Statutul deputaților…

- Un polițist roman, plecat intr-o misiune internaționala in Republica Centrafricana, a fost intampinat cu caldura de copiii de acolo. Numele sau este Mihai și are o experiența de peste 20 de ani, iar acum se afla in a doua misiune de acest fel, pe care se pare ca reușește sa o indeplineasca cu succes,…

- Dupa cei aproape doi ani de prezența pe piața, Kaufland este primul retailer din țara care a obținut certificarea internaționala - „Angajator de TOP” (Top Employer) in Republica Moldova. Totodata, pentru al treilea an la rand, Kaufland a obținut certificarea „Angajator de Top” in Europa, dovedind astfel…