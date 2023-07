Mercenarii Wagner, la graniţa dintre Belarus și Polonia Autoritatile din Belarus au declarat luni ca au discutat cu grupul paramilitar Wagner, aflat in exil in aceasta tara dupa rebeliunea esuata din Rusia, despre “amenintarile si provocarile” de la granitele cu Ucraina si Polonia, relateaza AFP, conform AGERPRES. Ministrul de Interne din Belarus Ivan Kubrakov s-a intalnit cu comandanti ai grupului Wagner la un centru de instruire si a elaborat cu acestia “un plan de actiune clar” pentru antrenarea fortelor de la Minsk de catre paramilitarii rusi. ”Avand in vedere situatia dificila din apropierea granitelor republicii, este deosebit de important sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

