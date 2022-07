Stiri pe aceeasi tema

- Este a 154-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski acuza Rusia ca se foloseste de cresterea pretului la gaze si limitarea exportului de gaze pentru a teroriza Europa. Peste 30 de rachete rusesti au fost lansate intr-o singura zi spre Odesa si Mikolaev.

- Moscova a declarat ca trupele sale au preluat marti controlul asupra celei mai mari centrale electrice de carbune din Ucraina, situata in apropiere de orasul Svitlodarsk, in regiunea estica Donetk, epicentrul confruntarilor intre fortele Kievului si trupele ruse si ale separatistilor prorusi, potrivit…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski i-a avertizat pe ‘inamicii rusi’ care i-au invadat tara ca ‘nu se vor simti in siguranta nicaieri in spatele liniei frontului in Ucraina’ pentru ca armata nu va permite acest lucru, relateaza miercuri EFE si Ukrinform cu referire la Agerpres. Intr-un mesaj video…

- Delegatii ale Ucrainei si Rusiei se intalnesc miercuri, la Istanbul, pentru a analiza posibilitatea reluarii livrarilor pe Marea Neagra a cerealelor blocate. Autoritațile turce vor media discuțiile. Regiunea separatista Donetk si-a deschis o asa-numita „ambasada” la Moscova, in timp ce SUA au acordat…

- Trupele ruse isi continua ofensiva in Donbas, concentrandu-se asupra incercuirii Lysychansk si Severodonetsk pentru a ajunge la granita administrativa a regiunii Lugansk. Aceasta este ocupata in proportie de 95%.