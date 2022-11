Stiri pe aceeasi tema

- Trei sectoare de drum judetean din Botosani urmeaza sa fie preluate de Ministerul Transporturilor in vederea redeschiderii Punctului de trecere a frontierei de la Racovat, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Consiliul Judetean (CJ). Guvernul Romaniei a aprobat Memorandumul privind…

- Salina Praid livreaza zilnic aproximativ 1.200 de tone de sare pentru drumuri, in Romania si Ungaria, solicitarile fiind in crestere in acest an din partea firmelor de deszapezire din tara vecina care, in mod traditional, se aprovizionau cu sare din Ucraina, informeeaza Agerpres. Directorul Salinei…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și Ministerul Transporturilor au semnat azi contractul de finanțare pentru proiectul Autostrada A7 Moldova, sectorul Bacau-Pașcani. Din valoarea totala a proiectului, de peste 7,32 miliarde de lei, mai puțin de 30% provin din fonduri europene.…

- Circulatia rutiera pe mai multe sectoare ale drumurilor montane Transalpina si Transfagarasan se inchide, incepind de joi, ora 7:00, din cauza conditiilor meteorologice prognozate. Un anunț in acest sens a fost facut de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din Romania.…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a suspendat, astazi, contractul de munca al directorului pentru intreținere, Florea Dascalu, arestat aseara pentru mita și trafic de influența. Directorul general al companiei, Cristian Pistol, spune ca are toleranța zero fața…

- Criza de la BlueAir a perturbat serios traficul aerian din Romania, dar acum se pregatește un adevarat cutremur: sistarea activitații TAROM. Conform jurnaliștilor de la Profit , Compania Naționala de Aeroporturi București (CNAB), controlata majoritar de catre Ministerul Transporturilor, va lua in discuție…

- In perioada 21-24 Septembrie 2022, la Timișoara Convention Center, Asociația Profesionala de Drumuri și Poduri din Romania organizeaza, impreuna cu Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cel de-al XVI-lea Congres Național de Drumuri și Poduri. „Congresul National de Drumuri si…