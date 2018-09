Memorandum pentru CEO pe ordinea de zi a sedintei de Guvern

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, vineri, la Constanța, ca pe ordinea de zi a ședinței de Guvern va intra o ordonanța de garantare a pachetelor de servicii turistice, fiind de nepermis „ca cetațeanul roman sa fie țepuit” de agenții de turism de rea-credința, scrie Mediafax.Ministrul…

- Pe ordinea de zi a sedintei de guvern de azi apar doua proiecte de ordonanta de urgenta: unul in domeniul protectiei mediului, iar altul in domeniul culturii. Asadar, nu apare niciun act normativ care vizeaza domeniul Justitiei. Totusi, ordinea de zi poate fi suplimentata pe ultima suta de metri.

- Guvernul a publicat ordinea de zi a ședinței de guvern de miercuri. Ordonanța de Urgența privind mediul, pe care șeful Senatului a spus ca executivul urmeaza sa o adopte nu figureaza pe lista. Guvernul are posibilitatea de a introduce noi proiecte și dupa inceperea ședinței. UPDATE 14:26 Premierul a…

- Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de azi nu figureaza niciun proiect de ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. Insa ordinea de zi ar putea fi suplimentata pe ultima suta de metri. Potrivit unor surse politice, Calin Popescu Tariceanu s-ar opune unei ordonante de urgenta care sa-i salveze…

- Guvernul a publicat ordinea de zi a ședinței de guvern de miercuri. Ordonanța de Urgența privind mediul, pe care șeful Senatului a spus ca executivul urmeaza sa o adopte nu figureaza pe lista. Guvernul are posibilitatea de a introduce noi proiecte și dupa inceperea ședinței. Guvernul a publicat lista…

- Cabinetul Dancila se reuneste in mai putin de trei ore, in sedinta saptamanala care de obicei avea loc miercurea sau joia. Atentia opiniei publice asupra agendei acestei sedinte este cu atat mai mare, cu cat in spatiul public s-a vehiculat intens, in ultimele zile, faptul ca Executivul ar pregati o…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat luni ca pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de marti nu este prevazuta o ordonanta de urgenta pe tema gratierii si a amnistiei. "Informatiile noastre, dat fiind ca avem alaturi de noi si pe ministrul pentru Relatia cu Parlamentul sunt limpezi…