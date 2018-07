Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu a venit la Leova ca sa se laude, dar sa discute cu oamenii despre problemele cu care acestia se confrunta. Aceasta a fost replica premierului Pavel Filip, dupa ce Igor Grosu, vicepresedinte PAS, a scris pe facebook ca oamenii au fost obligati sa se prezinte la intrunire.

- Comitetul Executiv al Federatiei Internationale a Muzicienilor - FIM, cea mai mare organizatie a muzicienilor din lume, ce reuneste peste 70 de federatii din 60 de tari, dezbate, in perioada 27-28 iunie 2018, la Budapesta, Ungaria, problemele cu care se confrunta salariatii din acest domeniu. Delegatia…

- Din intai iulie, la carierele Complexului Energetic Oltenia se va lucra 7 zile din 7, cererea de carbune fiind extrem de mare. Compania de stat se confrunta insa, in prezent, atat cu probleme pe linia lipsei fronturilor de lucru, carbunele depistat fiind tot mai slab cantitativ, cat și a transportului…

- Washingtonul ar putea deveni cel mai mare partener al Moscovei, daca Statele Unite reusesc sa isi depaseasca disputele interne, a declarat marti Serghei Kisliak, fostul ambasador rus in SUA, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Candidatul PSRM, Ion Ceban, in fața alegatorilor, primarilor și reprezentaților Primariilor din suburbii. Dansul le promite sprijin și implicare mai multa in rezolvarea problemelor cu care se confrunta. In context, dansul a menționat ca viceprimarul capitalei va fi responsabil anume de suburbii.

- Furnizorul de servicii de logistica interna ale cunoscutelor brand-uri Rolex sau Swarovski a inaugurat la Timisoara sediul local al companiei. Capitala Banatului a fost aleasa pentru infrastructura existenta si calitatea vietii, spun oficialii companiei.

- Horoscop 5 mai pentru Berbec Mai putin navalnici, dar la fel de "excitabili", simt venirea verii ca pe o reinviere, cu daruri si aventuri galante, o data cu aparitia unor musafiri. Problemele de sanatate se...