Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana, jandarmii argeșeni au desfașurat mai multe acțiuni punctuale, atat independent, cat și in colaborare cu Poliția, in cadrul carora au acționat pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara impuse pentru aceasta perioada precum și prevenirea și combaterea…

- Arina Spataru, fosta pretendenta independenta la funcția de primar a municipiul Balți, care nu a fost înregistrata în cursa electorala, îndeamna locuitorii orașului sa boicoteze scrutinul și sa nu mearga la vot. Asta pentru ca ea nu a reușit sa adune semnaturile necesare ca sa…

- In urma unor percheziții domiciliare ce au avut loc la Covasanț, la imobilele soților, polițiștii au gasit 1.029 pachete de țigari de contrabanda. Polițiștii au mai confiscat o arma cu aer comprimat și... 97 de lei.

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta de modificare a legii privind Fondul de Garantare a Asiguratilor, ca urmare a insolventei companiei City Insurance. "Am adoptat o ordonanta de urgenta de modificare a legii in ceea ce priveste Fondul de Garantare a Asiguratilor,…

- Un avion ușor plin cu țigari de contrabanda care se indrepta spre Romania a fost capturat de polițiștii de frontiera din Republica Moldova in timp ce survola spațiul aerian al țarii vecine. Trei cetațeni ucraineni care erau la bord au fost reținuți. „In baza unei informații operative privind…

- Un numar de 20 de infractiuni care vizeaza incalcari ale legii privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri au fost constatate in a treia zi a Festivalului UNTOLD de la Cluj-Napoca, fiind aplicate si 52 de sanctiuni contraventionale. ''Efective din…

- Cinci membri ai clanului Vancica ce se ocupau cu furnizarea de droguri la capatul cartierului Ferentari au fost ridicați, de DIICOT, iar patru au fost reținuți in vreme ce un al cincilea a va fi cercetat sub control judiciar. Cei cinci sunt in legatura cu capturarea unui cetațean turc și a unui alt…

- Leader Team Broker lanseaza „Asigurarea de raspundere contractuala Amazon” - Amazon Seller (FBA) Insurance, o polita special conceputa pentru companiile locale care vand produse prin intermediul cunoscutei platforme de retail.