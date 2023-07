Melanomul în UE. Țările unde incidența și rata de deces sunt cele mai mari In anul 2022, in Uniunea Europeana au fost inregistrate peste 100.000 de noi cazuri de melanom, majoritatea la adulți cu varste intre 45 și 69 de ani, iar 15.000 de persoane au murit din aceasta cauza, transmite Euronews. In 2020, in țarile Uniunii Europene, melanomul a reprezentat 4% din ansamblul noilor cancere diagnosticate și 1,3% din totalul deceselor prin cancer, potrivit sistemului european de informare asupra cancerului. Barbații sunt mai susceptibili de a face un melanom comparativ cu femeile. Romania, incidența mica, mortalitate mare In cadrul Uniunii Europene, Danemarca,Țarile de Jos,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa traverseaza un val de caldura necruțator, cu temperaturi care se așteapta sa atinga 48 de grade Celsius in unele regiuni. Incendiile de vegetație parjolesc mai multe zone din continent, inclusiv Grecia, Spania și Cipru.

- Romania participa la a treia editie a campaniei "EUChooseSafeFood", lansata de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara, care isi propune sa ajute cetatenii europeni sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la alegerile lor alimentare, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al…

- In perioada 19-23 iunie 2023 a avut loc la Firenze, in Italia, cursul de formare ”Small-Scale Partnerships for Inclusion”, eveniment cu participare internaționala, organizat prin implicarea Agențiilor Naționale pentru proiecte Erasmus+ din Italia și Germania, de catre Centrul de Resurse Salto Inclusion&Diversity.…

- Conform datelor furnizate miercuri de catre Eurostat, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de saracie si excluziune sociala a fost inregistrat in Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 26%). Pe de alta parte, cele mai mici ponderi au fost inregistrate in Cehia (12%),…

- Romania va avea cea mai mare scadere a suprafeței cultivate cu porumb in anul de recolta 2023/24, insa producția ar putea crește cu peste 50% fața de anul anterior, fiind insa cu 7% sub media ultimilor cinci ani, arata ultimele estimari ale Departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite (USDA),…

- Romania are cei mai mulți tineri de 18-24 de ani din UE care renunța la școala, cu o rata de 16%, in timp ce rata de parasire timpurie a școlii a scazut in Uniunea Europeana pana la 10% in anul 2022, potrivit datelor publicate, marți, de Eurostat. Ponderea „parasirii timpurii a școlii” (tineri cu varste…

- Ratele de supraaglomerare au fost observate in Cipru (146), Romania (116), Franța (114), Grecia și Italia (ambele 108), Suedia (102), Croația și Danemarca (ambele 101). Opt țari UE s-au confruntat cu celule de inchisoare supraaglomerate, in timp ce 17 țari au avut capacitate suplimentara, conform Eurostat. Rata…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat puternic demografia Europei. Cele mai recente date ale Eurostat arata scaderi in ceea ce privește speranța de viața, rata fertilitații și numarul casatoriilor, potrivit Radio Romania Actualitați. Cea mai mare descreștere s-a inregistrat in Italia - 611.000, urmata de…