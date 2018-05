Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, de 23 de ani, Filip Stefan Cristian, si-a ucis in aceasta dimineata tatal, in varsta de 53 de ani, intr-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Autorul era cunoscut cu probleme psihice si fusese internat in Spitalul de Psihiatrie ...

- Luni, 2 aprilie, in jurul orei 22:30, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe strada Mehedinti, din Cluj-Napoca, a fost gasita decedata o femeie de 58 de ani. Politistii s-au deplasat la fata locului pentru a cerceta imprejurarile in care a survenit decesul femeii. In imobil…

- Un barbat in varsta de 53 de ani a decedat, miercuri dupa-amiaza, dupa ce un mal de pamant s-a prabusit peste el, la Poarta nr. 2 a Combinatului de Celuloza si Hartie din Drobeta Turnu Severin. "La locul evenimentului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri, dintre care unul de cautare-salvare,…

- Salariatii AJOFM Mehedinti au inceput actiunile de contactare a agentilor economici, in vederea identificarii locurilor de munca vacante, intr-un numar cat mai mare si din diferite domenii de activitate. AJOFM Mehedinți organizeaza vineri, 20 aprilie a.c., incepand cu ora 10.00, la Hotel Continental…

- Cativa elevi de la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, au vazut cum se lucreaza intr-un service auto din UE si, in plus, au primit un atestat care le ofera posibilitatea sa se angajeze in orice tara din Europa. Ei au fost impresionati de modul de lucru…

- Politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Drobeta-Turnu Severin efectueaza cercetari fata de un tanar din Mehedinti, banuit ca ar fi indus in eroare un barbat din aceeasi localitate, prin folosirea fara drept a calitatii de functionar public.