Mehedinți: Părintele Căpitănescu, răpus de Covid-19 la doar 44 de ani Parintele Adrian-Claudiu Capitanescu, de 44 de ani, s-a stins din viața dupa ce a fost bolnav de Covid-19 mai bine de 30 de zile. Episcopia Severinului a dat vestea pe pagina sa. „Cu adanca durere am primit vestea ca in seara zilei de duminica, 8 noiembrie 2020, dupa 30 zile de lupta cu virusul Sars-Cov2, parintele Adrian-Claudiu Capitanescu s-a mutat la Domnul, pentru a sluji Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie in Catedrala Veșniciei. De marele praznic al Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil, inima iubitoare a parintelui Adrian-Claudiu bate in veșnicie. A trait neobosit intr-o continua alergare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Cu adâncă durere am primit vestea că în seara zilei de duminică, 8 noiembrie 2020, după 30 zile de luptă cu virusul Sars-Cov2, părintele Adrian-Claudiu Căpitănescu s-a mutat la Domnul, pentru a sluji Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Veșniciei. De marele praznic al Sfinţilor…

- Pana astazi, 2 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 250.704 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 177.361 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.041 cazuri noi…

- Autoritațile raporteaza noi date ingrijoratoare. Pana joi, 29 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 229.040 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 163.852 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, doua atentionari Cod galben de furtuni si ploi insemnate cantitativ, valabile pana marti seara, care vor cuprinde treptat peste trei sferturi din tara. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 12 octombrie, ora 21:00 - 13 octombrie,…

- Dupa patru zile consecutive in care numarul cazurilor noi de imbolnavire cu coronavirus a depasit 2.000, autoritațile raporteaza duminica 1.835 noi cazuri și 56 de decese. 583 de persoane sunt la terapie intensiva. Pana astazi, 4 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 135.900 de cazuri…

- Alte 42 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand la 4.633, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 42 de decese (25 de barbati si 17 femei) ale unor pacienti infectati…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța numarul romanilor infectați cu coronavirus. Informațiile sunt date publicitații joi, 28 august 2020. "Pana astazi, 28 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 84.468 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 37.056 de…

- Vremea e va raci in orele urmatoare ore. 33 de județe intra sambata dimineața sub avertizare cod galben de ploi, vijelii și grindina. Avertizarea INMH intra in vigoare sambata la ora 10:00 și expira duminica la aceeași ora. Alerta anunța in cea mai mare parte a țarii perioade cu instabilitate atmosferica…