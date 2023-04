Stiri pe aceeasi tema

- LA DATORIE, PENTRU SARBATORI IN SIGURANTA Politistii vranceni vor fi la datorie in aceasta minivacanta, pentru ca Sfintele Sarbatori Pascale sa fie petrecute in siguranța. In contextul sarbatorilor religioase din aceste zile, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea au fost dispuse masuri…

- Nr. 7602 131 din 13 aprilie 2023 COMUNICAT DE PRESA LA DATORIE, PENTRU SARBATORI IN SIGURANTA Politistii giurgiuveni, impreuna cu jandarmi, pompieri si politisti de frontiera sunt la datorie pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, in contextul sarbatorilor pascale ortodoxe. In…

- Polițiștii din Alba la datorie de Pastele Ortodox 2023: Vor asigura ordinea și siguranța publica, pentru sarbatori liniștite. Recomandari pentru cetațeni Polițiștii din Alba la datorie de Pastele Ortodox 2023: Vor asigura ordinea și siguranța publica, pentru sarbatori liniștite. Recomandari pentru cetațeni…

- Polițiștii suceveni desfașoara in perioada 06 aprilie – pana pe 05 mai a.c., campania de prevenire „SARBATORI IN SIGURANȚA”. Campania are ca scop prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și a celor cu violența, in special in contextul apropierii Sarbatorilor Pascale dar și a minivacanței de 1…

- Aproximativ 200 de politisti se vor afla in strada, de Florii, in localitatile urbane si rurale, in vederea preintampinarii producerii oricaror evenimente negative. La acest sfarșit de saptamana, peste 200 de politisti vor fi la datorie, in fiecare zi, avand ca principale misiuni prevenirea faptelor…

- In perioada 18- 19 februarie, jandarmii montani ai Jandarmeriei Alba se vor afla in zona de responsabilitate pentru asigurarea si mentinerea ordinii publice in statiunile montane si pe traseele turistice, axandu-se in permanenta pe accentuarea prezentei in mijlocul populatiei. Jandarmii de la posturile…

- Numarul politistilor hunedoreni care vor actiona in strada, in perioada urmatoare, a fost suplimentat, in vederea asigurarii un climat de ordine si siguranta publica pe durata minivacantei ocazionate de „Mica Unire”. In perioada 21-24 ianuarie a.c., peste 180 de politistii hunedoreni vor fi la datorie,…