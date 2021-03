Stiri pe aceeasi tema

- „Ducele si Ducesa de Sussex sunt foarte fericiti ca vor avea al doilea copil ”, a transmis, duminica, 14 februarie, un purtator de cuvant al cuplului. Anunțul a venit la exact 37 de ani de la momentul in care prințesa Diana a facut anunțul ca e insarcinata cu prințul Harry, o observat tabloidul Daily…

