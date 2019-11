Meghan Markle si printul Harry nu vor sarbatori Craciunul anul acesta alaturi de familia regala, ci cu mama ducesei de Sussex. „Altetele Lor Regale vor petrece vacanta anul acesta, in calitate de proaspata familie, impreuna cu mama ducesei, Doria Ragland”, potrivit unui anunt al Palatului Buckingham. Va fi un Craciun neregal pentru ducii de Sussex,... Read More Post-ul Meghan Markle si printul Harry incalca din nou tradiția. Regina e suparata foc! apare prima data in TaBu .