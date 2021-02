Stiri pe aceeasi tema

- Ducele de Cambridge și Ducele de Sussex s-au „reconectat” in timpul sarbatorilor și acum „vorbesc regulat” prin apel video, a susținut un expert regal. Prințul Harry și Prințul William incearca sa se impace Prințul Harry, in varsta de 36 de ani, și Meghan Markle, in varsta de 39 de ani, locuiesc in…

- Veste mare in lumea showbiz-ului internațional! Emma Stone este insarcinata, iar zvonul a fpst confirmat de apropiați ai vedetei. Ba mai mult, imaginile cu burtica de gravida a actriței vorbesc de la sine.