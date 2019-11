Ducesa de Sussex, Meghan Markle, a fost prezenta vineri la inaugurarea unei patiserii in cartierul londonez Camden, gestionata de femei aflate in situatii financiare precare si care sunt vulnerabile din punct de vedere social, relateaza EFE. Patiseria, Luminary Bakery, situata in nordul orasului, ofera cursuri de pregatire si locuri de munca femeilor victime ale violentei domestice si traficului sexual, pentru a a le ajuta sa aiba un mijloc de subzistenta intr-un mediu sigur. Ducesa de Sussex a venit la patiserie pentru a sta de vorba cu angajatele si pentru a vedea modul in care acestea se pregatesc…