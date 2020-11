Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, in varsta de 39 de ani, a marturisit intr-un articol publicat pe New York Times ca a pierdut o sarcina in luna iulie a acestui an, pe cand ea si printul Harry (36 de ani) locuiau deja in SUA cu fiul lor Archie.

