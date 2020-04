Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistii de la Energia au plecat in vacanta inca de miercuri, antrenorul Vasile Stanga acordand jucatorilor sai o binemeritata pauza de odihna. Acesta profita si de o intrerupere mai mare a campionatului, dupa aceasta pauza urmand cateva actiuni...

- Daca ar fi sa descriem Sporturile Virtuale de pe Betano intr-o singura propoziție, probabil ca aceasta ar fi: "Meciuri la fiecare minut, pariuri la fiecare minut". Pentru ca, fie ca vorbim despre fotbal, tenis, baschet, ciclism, speedway, curse de caini sau curse de cai, toate au urcat rapid in topul…

- Mandatul de doar 3 meciuri al lui Edward Iordanescu la CFR Cluj, in vara lui 2018, ramane una dintre cele mai triste amintiri din cariera actualului tehnician de la Gaz Metan. Damian Djokovic, mijlocașul campioanei, a declarat recent, in presa din Olanda, de ce ar fi fost dat afara Iordanescu Jr. dupa…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat astazi suspendarea tuturor competițiilor de fotbal din țara pana in 31 martie 2020, ca urmare a pericolului pe care il reprezinta coronavirusul. „Federația Romana de Fotbal considera ca este datoare sa protejeze familia fotbalului romanesc și sa participe activ…

- Show-ul pe care cantaretele Shakira si Jennifer Lopez l-au prezentat in pauza Super Bowl a fost reclamat la FCC, autoritatea care reglementeaza audiovizualul in Statele Unite, de peste 1.300 de telespectatori, informeaza CNN.

- „U“ Craiova disputa astazi, de la ora 20.00, in Copou, partida contra formației Poli Iași, din etapa a 25-a din Liga 1. Cu un succes in aceasta seara, trupa lui Corneliu Papura s-ar apropia la doar trei lungimi de liderul CFR Cluj, adversar pe care il va intalni etapa viitoare, chiar pe „Ion“ Oblemenco.…

- Cantaretele de origine latino-americana Shakira si Jennifer Lopez au oferit, duminica seara, in pauza finalei Super Bowl, un recital care a reprezentat diversitatea culturala si care a impresionat prin energie, scrie news.ro.Cele doua dive latino au prezentat 20 de cantece in aproximativ 15…

- Trupa Pearl Jam, care nu a mai lansat un album din 2013, a confirmat miercuri ca revine anul acesta pe piata muzicala cu o noua productie discografica, "Gigaton", programata sa apara la 27 martie si al carei prim extras, "Dance of the Clairvoyants", va fi disponibil in cateva saptamani, relateaza…