Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au fost auzite in orașul Odesa, din sudul Ucrainei. Anterior, Forțele Aeriene au avertizat ca Rusia ar putea sa lanseze rachete balistice in regiune.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina in timpul zilei de marți,…

- Mai multe explozii au avut loc pe teritoriul Odesei. Despre acest lucru a relatat astazi presa ucraineana pe canalele Telegram. Potrivit Ministerului pentru Transformare Digitala al Ucrainei, inainte de aceasta in regiunile Odesa și Nikolaev a fost declarat regim de alerta aeriana. {{710859}}O alta…

- Drone maritime ucrainene au lovit in ultimele 72 de ore doua nave ale Flotei Ruse de la Marea Neagra in apropierea portului Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014, a declarat vineri agentiei locale de stiri Ukrinform o sursa din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat marți, 26 septembrie, sosirea tancurilor americane Abrams in Ucraina, afirmand ca acestea "vor arde" ca și alte arme care au fost trimise forțelor armate ucrainene și ca ele nu vor modifica situația din zona de conflict, relateaza CNN."Tancurile…

- Fortele aeriene ale Rusiei au respins, duminica dimineata, un atac coordonat al Ucrainei asupra Crimeei, distrugand cel putin sase drone care vizau peninsula din directii diferite, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters, scrie news.ro.Doua drone au fost distruse la ora 1:15 a.m. (2215…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica ca a discutat cu omologul sau francez Emmanuel Macron despre modalitati de a asigura functionarea coridorului instituit de Kiev in Marea Neagra, care sa permita siguranta navigatiei, dupa retragerea Moscovei din acordul privind exportul de…

- Opozantul nationalist rus Igor Ghirkin si-a anuntat joi, 31 august, candidatura la presedintia Rusiei in anul 2024, afirmand ca dorește sa-l inlocuiasca pe actualul presedinte Vladimir Putin, pe care l-a catalogat ca fiind "prea ingaduitor", cu unul care nu le va permite occidentalilor "sa-l duca de…

- Miercuri, cotatiile la grau erau in creștere pe burse, ca efect al atacului rușilor asupra porturilor ucrainene de la Dunare. Majorarea are loc, dupa ce la inceputul lunii iunie, cotațiile inregistrasera cel mai redus nivel. Astfel, la bursa de cereale de la Chicago, cotatiile futures la grau erau mai…