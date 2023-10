Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie ar putea trimite oficial militari UK pe teritoriul Ucrainei in cadrul unui „program de antrenament” al armatei ucrainene, a dezvaluit duminica noul ministru britanic al Apararii, Grant Shapps, intr-un interviu acordat Telegraph, informeaza The Guardian. Shapps a spus ca a avut discuții…

- Guvernul britanic l-a numit joi pe fostul ministru al energiei, Grant Shapps, in functia de ministru al apararii, inlocuindu-l pe Ben Wallace, care a declarat ca doreste sa se retraga dupa patru ani in aceasta functie si nici nu va mai candida la urmatoarele alegeri parlamentare, relateaza Reuters.Ben…

- Suntem in ziua 544 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Ucrainenii au lansat noi atacuri cu drone asupra Moscovei, relateaza The Guardian. Ministerul rus al Apararii a anunțat, luni, ca o drona a fost doborata deasupra capitalei Rusiei, precizand ca nu au fost victime in urma incidentului.…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata dimineata ca a fost dejucata o tentativa de atac cu 20 de drone ucrainene care vizau tinte in peninsula Crimeea, relateaza AFP si Reuters. Atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei s-au inmultit de cand o drona a fost distrusa deasupra Kremlinului in luna mai.…

- Suntem in ziua 533 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Forțele ucrainene au lansat noi atacuri cu drone pe teritoriul Rusiei, in orașul Sevastopol, din peninsula anexata Crimeea, și Moscova, relateaza The Guardian. Ministerul rus al Apararii a anunțat, joi, ca a doborat 13 drone,…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a amenintat cu un conflict nuclear, sustinand ca un succes al contraofensivei ucrainene ar obliga Rusia sa recurga la armamentul atomic, transmite Reuters. "Inchipuiti-va ca daca (...) ofensiva sustinuta de NATO are succes, iar ei rup o parte din teritoriul nostru,…

- SUA și Europa se lupta sa furnizeze Ucrainei cantitatea mare de muniție de care va avea nevoie pentru o contraofensiva prelungita impotriva Rusiei, iar oficialii occidentali se grabesc sa accelereze producția pentru a evita penuria de pe campul de lupta care ar putea impiedica progresul Kievului, relateaza …

- Dupa criticile președintelui ucrainean, delegația SUA a fost furioasa, in vreme ce secretarul britanic al Apararii a declarat ca tonul lui Zelenski risca sa alieneze unii aliați scriu Washington Post și Sky News Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adoptat un ton conciliant miercuri in relația…