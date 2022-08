Stiri pe aceeasi tema

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania anunța un nou parteneriat de amploare, ca urmare a semnarii achiziției pachetului majoritar din cadrul Sweat Concept. Tranzacția marcheaza intrarea pe o noua linie de business, cea de wellness, care vine in completarea serviciilor medicale…

- Compania medicala privata MedLife a anunțat semnarea achiziției pachetului majoritar de 80% din acțiunile clinicii M-Profilaxis, una din policlinicile de top din Timișoara. Compania va fi integrata sub brandul Sfanta Maria, prin care rețeaua iși extinde prezența in zona de vest a țarii. Profilaxis Timișoara…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, anunța incheierea unui parteneriat cu Tradesilvania, platforma de investiții digitale specializata in tranzacționarea criptomonedelor, prin care iși propune sa ofere clienților posibilitatea…

- Noua unitate pune la dispoziția pacienților din centrul și nordul țarii servicii integrate de diagnostic și tratament, acoperind 16 specialitați medicale, un departament de imagistica, dotat cu RMN și ecografe de ultima generație și un centru de recoltare analize medicale.

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, reconfirma planurile de extindere teritoriala prin inuaugurarea primei clinici medicale de mari dimensiuni din Targu Mureș. Noua unitate multidisciplinara pune la dispoziția pacienților din centrul și nordul țarii 16 specialitați medicale…

- PESTE 1,38 MILIARDE EURO FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE VOR FI GESTIONATE DE ADR CENTRU PENTRU DEZVOLTAREA JUDETELOR ALBA, BRASOV, COVASNA, HARGHITA, MURES SI SIBIU. Programul Operational Regional (POR) CENTRU 2021-2027, elaborat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru in calitatea sa…

- Pentru prima data de la inființare, Spitalul „C.I.Parhon” din Iași se organizeaza Zilele Unitații Medicale, la care vor fi prezenți peste 200 de specialiști din țara. Spitalul este un Centru de Excelența in tratarea pacienților cu afecțiuni ale rinichilor și anul trecut, a fost singurul centru din Romania…

- In cadrul conferinței naționale „AngioNet-Rețea naționala de cercetare clinica pentru diagnostic și terapii angiografice” a Clusterului AngioNet, desfașurata la Brașov in perioada 27-29 aprilie 2022, subiectul digitalizarii in domeniul medical a fost dezvoltat de catre centrul antreprenorial USH Pro…