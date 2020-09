Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a indemnat romanii sa mearga duminica la vot si a facut o serie de recomandari privind conduita la alegeri. "Duminica este un alt moment important pentru noi toti, un moment de responsabilitate (eu asa l-am considerat…

- Prim-ministrul Ion Chicu considera ca Parlamentul trebuie dizolvat fara intarziere. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, premierul a scris ca "oamenii responsabili din legislativul actual au ramas in minoritate".

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a anunțat ca se va testa pentru COVID-19 si ca pana la primirea rezultatului nu va mai participa fizic la actiuni de campanie, anuntul fiind facut dupa ce candidatul formatiunii la presedintia Consiliului Judetean Bacau, medicul Aurelia Taga, cu care s-a intalnir recent,…

- ”Dragi bacauani, dragi prieteni, Am primit astazi o veste pe care n-as dori sa o primeasca nimeni. Am fost confirmata cu noul CoronaVirus! Pe care l-am contractat in spital, la datorie, incercand sa-mi ajut pacientii, asa cum face orice medic si asistent devotat. Pentru ca indiferent de pericol,…

- ”Ma bazez ca vom organiza licitația mai bine”, a afirmat premierul Ludovic Orban, joi, cand a anuntat ca Guvernul intenționeaza sa cumpere maști pentru alegatorii care merg sa voteze fara o acoperire pentru fața. Intrebat despre costuri, Orban a raspuns: “Asta n-am de unde sa va spun, cat vom plati…

- Actor la Teatrul Național Timișoara, Flavius Retea, povestește un dialog scurt, dar graitor pe care l-a avut cu oficialii DSP. Acesta este infectat cu coronavirus și “Discuție telefonica cu DSP Timiș. Eu: - Buna ziua. Sunt in izolare de 7 zile, cum aș putea sa fac un test?DSP: - Nu puteți, cat sunteți…

- Mergeți la mare și obișnuiți sa va delectați cu diverse preparate? Ați face bine sa va gandiți de doua ori inainte de a cumpara ceva, caci riscați sa ajungeți de pe plaja direct la spital. Amenzi in valoare de aproape 500.000 de lei au fost aplicate de inspectorii sanitar-veterinari pentru nereguli…

- Simona Halep a fost invitata speciala a Ralucai Olaru, in cadrul unui interviu pe Facebook. Halep a vorbit deschis despre cel mai greu moment al carierei: finala pierduta cu Jelena Ostapenko, la Roland Garros, in 2017.