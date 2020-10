Stiri pe aceeasi tema

- Șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului “Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, avertizeaza ca nu mai exista locuri la Terapie Intensiva iar daca o persoana face o forma severa de COVID-19 nu va mai putea fi tratata. Acesta spune ca este important ca lumea sa nu se imbolnaveasca.

- Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara este considerat un spital model in gestionarea cazurilor de COVID-19. Din cei peste 1.500 de pacienti care au fost internati cu COVID-19, 1.370 au fost vindecati, iar 141 au murit. Dintre acestia, cinci au fost pacienti sub 50 de ani, fara boli…

- Reprezentanții unei secții de votare s-au deplasat cu urna mobila la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, pentru ca 20 de pacienți internați sa-și exprime votul la alegerile locale.

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, a explicat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca nu vor exista „zero riscuri” in cazul trimiterii copiilor la scoala, scrie News.ro „Am spus si anterior ca sunt evidente pentru dezvoltarea copiilor avantajele educatiei…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, joi, un nou record de imbolnaviri cu noul coronavirus, respectiv 1.454. De asemenea, s-au inregistrat 53 de decese. "Lucrurile arata rau in țara și la noi in Timișoara. Speram, la sfarșitul saptamanii trecute, ca lucrurile sa se stabilizeze și sa trecem…

- 35 de flacoane de Remdesivir, medicamentul destinat pacienților cu COVID-19 in stare grava, au ajuns la Timișoara, la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș”. Dozele ajung pentru tratamentul a șapte pacienți. Remdesivir este un antiviral folosit in intreaga lume pentru pacienții cu COVID-19, aflați…

- Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara s-a declarat, duminica, optimist in ceea ce privește reducerea cazurilor noi de coronavirus. Cu o singura condiție: sa fie luate masurile adecvate.Conform lui Virgi Musta, masurile trebuie sa fie stricte și riguroase,…

- Medicul Virgil Musta a declarat ca Romania risca sa ajunga in situația Italiei, deoarece sistemul medical ar putea fi copleșit, in curand, de cazurile grave de coronavirus. „Trendul este ascendent de mai bine de doua saptamani. Acest lucru ne ingrjoreaza, pentru ca in aceasta situație foarte curand…