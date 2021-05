Stiri pe aceeasi tema

- Renunțarea la masca in aer liber este privita drept lumina de la capatul tunelului și de medicii aflați in prima linie. Șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, Virgil Musta, spune ca trebuie, totuși, sa fim in continuare prudenți și sa ne vaccinam. „E binevenita…

- Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara incepe sa se reorganizeze și sa aloce paturi pentru pacienții non-Covid, dupa ce situația s-a mai redresat și nu s-au mai confruntat cu multe internari sau pacienți in stare grava. De luni, spitalul primește pacienți cu tuberculoza, iar in curand…

- Medicii de la Spitalul „Victor Babeș” și un centru chinologic din Sibiu au pus bazele unui proiect de cercetare pilot in Romania, care presupune dresarea cainilor pentru depistarea infecției cu coronavirus. S-a dovedit ca patrupedele pot mirosi persoanele bolnave de Covid-19. Cinci ciobanești germani…

- Incident grav la unitatea mobila ATI de la Spitalul Victor Babeș din București. Instalația de oxigen s-a defectat, iar din aceasta cauza trei pacienți au decedat, fiind salvați alți cinci, care au fost transferați la alte spitale. Serviciul Omoruri a declanșat o ancheta. „In aceasta seara (luni seara),…

- Un tanar rezident de la ATI de la Spitalul Județean din Timișoara a fost gasit mort in casa, duminica seara. Din primele informații, el s-ar fi injectat cu substanțe de la secția de terapie intensiva. Medicul avea 27 de ani și a lucrat o perioada și pe zona de Covid a spitalului, informeaza TION.RO.…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 256 de persoane diagnosticate cu COVID și 55 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 4 paturi disponibile pentru pacienți COVID. Tot la ATI erau 28 de ventilatoare libere, din care…

- Autoritațile naționale care sunt implicate in campania de vaccinare au decis luni, 8 martie, sa elimine restricțiile de varsta pentru imunizarea cu ser AstraZeneca. In prezent, in Timiș, cele mai multe locuri la vaccinare sunt cu ser de la acest distribuitor. Șeful DSP este de parere ca in locurile…

- Premierul Florin Cițu a fost luni la Timișoara. Acesta a declarat ca sunt 20.000 de locuri libere pentru ca oamenii sa se vaccineze impotriva noului coronavirus. Acesta susține ca s-a ajuns la carantinare deoarece nu s-au respectat regulile. Premierul Florin Cițu, atac la primarul și președintele CJ…