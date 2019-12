Stiri pe aceeasi tema

- Au fost lansate apeluri de proiecte pentru programe de screening privind trei tipuri de cancer și hepatitele B și C. Astazi au fost lansate patru apeluri de proiecte pentru programe de screening privind cancerul mamar, cancerul de col uterin și cancerul de colon, precum și hepatitele B și C. Anunțul…

- Aurelian Preda s-a stins la numai 46 de ani, in 2016, rapus aparent de o boala crancena: cancerul. S-a luptat cu aceasta boala multa vreme, inclusiv la Viena, acolo unde a fost ingrijit cu mare atenție, insa in zadar. Fix medicul care l-a avut in grija pe artist, inainte de a muri, rastoarna ce se știe…

- Politistii maghiari din judetul Jasz-Nagykun-Szolnok au oprit, la iesirea din orasul Szolnok, un sofer din Romania, care in timpul unui transport a depasit cu mult greutatea maxima admisa.

- Andi are 18 ani și a surprins cu o maturitate emoționala și nu numai. Acesta a surprins toți jurații cu vocea sa plina de emoție și foarte coapta pentru anii sai. Nu a dus lipsa de interpretare și nici de acuratețe. Care este povestea sa? Andi, concurentul de la Vocea Romaniei care și-a cantat durerea…

- Pe masura ce inaintam in varsta, avem tot mai multe ganduri care ne invadeaza atat momentele fericite, cat si in momentele grele. Aceste ganduri vin ca urmare a unor experiente traite si mai vin si din influentele exterioare. Faptul ca gandim nu este ceva grav, dar gandurile negative ne pot face intr-adevar…

- Cancerul mamar este cel mai frecvent tip de cancer intalnit in ridul femeilor. Despitat din timp are mari sanse de a fi tratat cu succes. Luna octombrie este dedicata lupte impotriva acelestei boli oncologice.

- Pentru femeile care au un risc mediu de a face cancer de san, schimbarea anumitor obiceiuri care tin de stilul de viata, cum ar fi limitarea consumului de alcool si mentinerea unei greutati normale le poate reduce oarecum riscul, afirma specialistii Clinicii Mayo.

- Ajuta-ți corpul sa scape de cancer! Exista cinci metode prin care corpul nostru se lupta, in mod natural, contra agresiunilor, care ne imbolnavesc: sistemul imunitar, celulele stem, bacteriile din colon, vasele de sange și diferitele mecanisme de protecție a ADN-ului. Aceste metode, deși eficiente…