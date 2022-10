Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Andreiașu, șefa Agenției Naționale Antidoping din Romania (ANAD), a declarat pentru Hotnews ca substanta Roxadustat, descoperita in corpul Simonei Halep , la testul antidoping de la US Open 2022, nu e permisa deloc in organism. Intrebata daca Simona Halep poate sa scape fara suspendarea din…

- Roxadustat, o substanța interzisa in sportul profesionist, cu care care Simona Halep a fost testata pozitiv, este un medicament impotriva anemiei. Acesta este, de regula, comercializat sub denumirea de Evrenzo și este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu anemie simptomatica asociata cu boala…

