- Vlad Voiculescu iși nuanțeaza declarațiile despre subraportarea morților COVID-19. Diferența intre datele raportate poate fi „de ordinul miilor”. Intrebat la Digi24 despre cate mii de cazuri este vorba, Vlad Voiculescu a raspuns ca deocamdata nu se știe, dar este o certitudine faptul ca decesele COVID-19…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat vineri seara ca nu are dovezi care sa demonstreze raportarea eronata a deceselor cauzate de coronavirus, insa diferența dintre raportari poate fi „de ordinul miilor”. Voiculescu a explicat ca morții se raporteaza prin intermediul a doua platforme…

- Vlad Voiculescu și-a prezentat, vineri, bilantul activitații in fruntea Ministerului Sanatații, dupa ce a fost demis de premierul Florin Cițu. Voiculescu a criticat atacurile indreptate asupra sa din partea oamenilor din coaliția de guvernare și a spus despre premierul Florin Cițu ca ”s-a transformat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri decretul de desemnare a premierului Florin Vasile Citu, ca ministru al Sanatații, interimar. Premierul Florin Cițu i-a inaintat președintelui Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sanatații a lui Vlad Voiculescu, iar…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, care este și vicepreședinte al Camerei Deputaților, considera ca Adrian Wiener ar putea fi o soluție pentru șefia Ministerului Sanatații, insa nu a putut preciza daca acesta este o varianta mai buna decat Vlad Voiculescu, revocat prin decret prezidențial.„Domnul doctor…

- In vreme ce secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, susține ca Bucureștiul intrunește condițiile de carantinare și pe vechile normative, și pe cele noi, șeful ei direct, ministrul Vlad Voiculescu, spune ca nu se pune problema inchiderii Capitalei. Intrebata daca, in conformitate…

- Aceasta țara a luat decizia ca pisicile și cainii sa fie testați daca prezinta simptome ale coronavirusului sau daca au intrat in contact cu o persoana infectata. Sunt noi reguli care sunt elaborate in acest moment la nivelul Ministerului Sanatații și a centrului de Control și Prevenție a bolilor in…