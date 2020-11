Stiri pe aceeasi tema

- Sambata au ars de vii zece pacienți coronavirus la secția ATI de la Spitalul din Piatra-Neamț. Alte șapte persoane, printre care și medicul de garda se afla in stare critica. Catalin Denciu, medicul de garda ce a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, a fost transferat in Belgia cu […] Articolul…

- Ioan Catalin Denciu, medicul de garda care și-a riscat viața pentru a salva pacientii in timpul incendiului de la Spitalul Piatra Neamt, este transferat in aceasta dimineața in Belgia, la Spitalul Regina Astrid. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii Naționale.

- Aeronava Tarom care il transporta pe medicul erou Catalin Denciu la Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia a decolat, duminica dimineața, de pe Aeroportul Otopeni. TEODOSIE pregatește o judecata pamanteasca Medicul erou, ranit in timpul tragediei de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra…

- Medicul care a suferit arsuri grave in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu și era de garda la momentul tragediei. El are arsuri pe 40% din suprafața corpului dupa ce a incercat sa salveze din flacari pacienți care erau internați in stare critica,…

- Zece oameni au murit sambata seara la Piatra Neam, in urma unui incendiu la sectia ATI a Spitalului Judetean. Alte sapte persoane sunt ranite, printre ele si medicul de garda, care a fost grav ranit cand a incercat sa salveze din foc pacientii intubati si imobilizati la pat .

