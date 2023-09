Stiri pe aceeasi tema

- A fost ceruta arestarea medicului din cazul Alexandra Ivanov: detaliul sesizat de avocata familieiAvocata familiei Alexandrei Ivanov, tanara care a murit in Maternitatea Botosani din cauza neglijentei cadrelor medicale, a anuntat, vineri, ca va cere procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel…

