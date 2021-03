Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Gheorghe Burnei a fost condamnat definitiv pentru luare de mita. Curtea de Apel București a dictat o pedeapsa de 2 ani și 6 luni de inchisoare cu suspendare in dosarul in care este judecat din 2017.

