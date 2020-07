Medicina are viitor de 'aur': La UMF Cluj-Napoca s-a intrat cu media 5,22

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a finalizat cu brio examenul de admitere organizat, in premiera in istoria UMF, in doua zile consecutive, 25 și 26 iulie 2020.

- Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca anunța ca a identificat solutii pentru desfașurarea examenelor online.In conformitate cu ultimele decizii ale Ministerului Educatiei si Cercetarii, in sedinta din data de 30 aprilie 2020 a Senatului universitatii, a fost adoptata…