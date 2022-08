Medicii trag un SEMNAL DE ALARMĂ, TREBUIE PRUDENȚĂ MAXIMĂ în zile următoarele Medicii trag un SEMNAL DE ALARMA, TREBUIE PRUDENȚA MAXIMA in zile urmatoarele, toți romanii ar trebui sa fie conștienți ca mai sunt doar doua saptamani și va incepe ȘCOALA și este foarte posibil un nou val de infectari COVID-19. Medicii le recomanda prudenta parinților și sa limiteze deplasarile și contactul cu alte persoane cel puțin [...] The post Medicii trag un SEMNAL DE ALARMA, TREBUIE PRUDENȚA MAXIMA in zile urmatoarele first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla in corp atunci cand mancam prea multa inghetata. Specialistii ne avertizeaza asupra acestui aliment, pe care toata lumea il consuma in zilele toride de vara, si spun ca trebuie sa avem grija atat la cantitate, cat si la ingredientele ei. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum…

- SEMNAL DE ALARMA din partea ANSVSA, mare grija la toxiinfecțiile alimentare , se recomanda populatiei ca, in perioadele cu temperaturi ridicate, sa acorde atentie modului in care pastreaza sau prepara alimentele si a locurilor de unde acestea sunt cumparate. Astfel, consumatorilor li se recomanda:…

- SEMNAL DE ALARMA, nu te aventura in zone periculoase, nu-ți lasa copiii nesupravegheați, atunci cand sunt in apa. De cele mai multe ori, astfel de tragedii se produc fie pentru ca persoanele respective nu știu sa inoate foarte bine, fie intra in ape unde curenții sunt puternici sau in locuri unde nivelul…

- Care este pericolul ascuns din piscinele verii? Medicii ne sfatuiesc sa fim atenți unde ne bucuram de clipe de relaxare in apa. Mulți romani adore sa se scalde și zilnic in zilele calduroase daca au posibilitatea. Copiii sunt cu siguranța unii din cei mai fericiți de deschiderea ștrandurilor, moment…

- Semnal de alarma, trebuie sa fim foarte precauți, in Romania primele trei cazuri de infectare cu versiunea BA.5 a variantei Omicron, mai infectioasa decat precedentele, avertismentul vine de la cercetatorul Octavian Jurma. „Din pacate, saptamana aceasta am primit o veste proasta pe care speram sa…

- Potrivit unui medic specialist, variola maimuței se poate transmite printr-un obiect pe care cu toții il avem. Totodata, acesta insista asupra faptului ca transmisibilitatea virusului este foarte scazuta. De pe ce se poate lua variola maimuței Doctorul Marius Geanta, președintele Centrului pentru Inovație…

- OFICIAL, primul caz de boala Lyme in județul Dambovița, SEMNAL DE ALARMA din partea DSP Dambovița The post OFICIAL, primul caz de boala Lyme in județul Dambovița, SEMNAL DE ALARMA din partea DSP Dambovița first appeared on Partener TV .

- SEMNAL DE ALARMA: Numarul cazurilor de enterocolita in randul copiilor, a crescut in ultimele zile The post SEMNAL DE ALARMA: Numarul cazurilor de enterocolita in randul copiilor, a crescut in ultimele zile first appeared on Partener TV .