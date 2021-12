Stiri pe aceeasi tema

- Un ordin al Ministrului Sanatatii, publicat recent in Monitorul Oficial, le da dureri de dinti stomatologilor. Preturile serviciilor medicale ar putea creste, in conditiile in care deja sanatatea orala nu este sustinuta de stat, iar cabinetele stomatologice mici ar putea intra in faliment daca noul…

- Dupa ce sindicatele din Educație au amenințat cu proteste pentru luni, 22 noiembrie, in toata țara, daca nu vor fi modificate „Instrucțiunile privind procedura de lucru privind realizarea testarii cu teste rapide antigen din saliva, pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 a elevilor in unitațile…

- 20 de asociații și grupuri civice au semnat o scrisoare transmisa Ministerului Sanatații și Departamentului pentru Situații de Urgența prin care cer respectarea dreptului femeilor la avort in unitațile medicale de stat. ONG-urile semnatare atrag atenția ca in urma Ordinului 9490 din 4 octombrie 2021,…

- Referitor la acordarea unor zile libere parinților și altor categorii de persoane, in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. Prin Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 110/2021, publicata in Monitorul Oficial nr. 945/04.10.2021 au fost aduse reglementari privind acordarea unor zile libere…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, in contextul declarațiilor șefului Departamentului pentru Situații de Urgenta, dr. Raed Arafat, care a anunțat in data de 4 octombrie, ca din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19, managerii unitaților sanitare publice cu paturi vor suspenda internarile…

- Romania solicita ajutorul UE in criza COVID. Raed Arafat: „Vom activa Mecanismul de Protecție Civila” Romania solicita ajutorul UE in criza COVID. Raed Arafat: „Vom activa Mecanismul de Protecție Civila” Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat ca, marți, autoritațile…

- Masca va deveni obligatorie pe strada, magazinele se vor inchide de la ora 22:00, școlile vor ramane deschise indiferent de rata de infectare, iar cei vaccinați sau trecuți prin boala vor putea participa la evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) in localitațile cu rata de infectare…

- "Daca eu in școala inca nu am niciun caz de infectare la niciun elev, atunci pot sa imi desfașor activitatea in continuare. In momentul in care apar elevi infectați, in clasa respectiva, in mod cert se va trece in online și de la un anumit numar de cazuri, intreaga școala va trece in online", a afirmat…