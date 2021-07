Medicii semnalează: Vaccinul nu are efectul scontat. Și se vede! Creșterea numarului de cazuri in randul vaccinaților cu doua doze arata clar ca vaccinul anti-Covid nu are efectul scontat, susțin medicii romani. Aceștia arata ca, cel mult, efectul vaccinului este unul psihologic, creand senzația ca oamenii sunt in siguranța, insa singura soluție reala pentru protecție este trecerea prin boala. Vaccinurile anti-Covid nu au avut efectul […] The post Medicii semnaleaza: Vaccinul nu are efectul scontat. Și se vede! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

