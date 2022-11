Stiri pe aceeasi tema

- Multe persoane incep sa consume ceaiuri in anotimpul rece. Tu știai de ce e bine sa bei ceai de frunze de zmeura? Ce beneficii are pentru sanatatea organismului uman și e ce il recomanda medicii iarna. Tot ce trebuie sa știi despre modul de preparare și contraindicații.

- Romania este fruntasa la mortalitatea prin boli cardiovasculare, iar inca mai ingrijorator decat atat este ca numarul tinerilor care sufera de afectiuni cardiace si al celor care ajung sa faca infarct este in crestere. Stilul de viata contemporan poate conduce la probleme serioase, care erau, cu ani…

- Criza de vaccinuri care-i protejeaza pe copii de boli grave blocheaza campania de imunizari in judetul Cluj. Medicii de familie au fost anuntati oficial ca vor mai primi doar vaccin anti Covid.

- EMA afirma ca in timpul studiilor clinice, cazurilor din lumea reala și in literatura de specialitate au fost observate informari cu privire la menstruații puternice caracterizate de o creștere a volumului/duratei sangerarii care afecteaza calitatea vieții, relateaza HotNews.ro, care citeaza Reuters.Cazurile,…

- Iasul se pregateste de pelerinajul de Sfanta Parascheva, care va aduce peste 300.000 de credinciosi din toata tara in capitala Moldovei, cu cea mai buna situatie epidemiologica din ultimii 3 ani, in ceea ce priveste infectiile cu COVID-19. Conform ultimei raportari a Directiei de Sanatate Publica (DSP)…

- Pandemia de Covid-19 in continuare lasa urme. Un recent studiu sugereaza ca diagnosticul pozitiv la Sars-Cov-2 ar mari riscul de diabet de tip 1 cu 60% in cazul tinerilor sub 18 ani, comparativ cu cei care nu au fost infectați, transmite Futura Sante. Recent, un nou studiu a fost prezentat la congresul…

- Centrul de Evaluare COVID din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu funcționeaza in cladirea fostului Dispensar TBC de pe strada A. I. Cuza (Pasarela). Acest centru funcționeaza in regim de spitalizare de zi, de luni pana duminica, in intervalul orar 08:00 – 15:00. Pacienții care manifesta…

- Plaforma de sanatate DXY, din China, publica articole in care combate miturile despre medicina. Intr-unul dintre ele, a avertizat ca un remediu tradițional chinezesc, recomandat de guvern, este ineficient in prevenirea imbolnavirii de COVID-19. In ultima luna, conturile DXY de pe mai multe platforme…