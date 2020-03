Medicii primari din Sebeș încurajează pacienții să utilizeze sistemul consultațiilor telefonice sau online. Vezi datele de contact ale acestora Instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, a impus menținerea unui contact permanent intre cabinetele medicale care asigura furnizarea ingrijirilor de sanatate de prim-contact, respectiv medicina de familie, Primaria Municipiului Sebeș și organele abilitate in gestionarea masurilor de prevenire a extinderii contaminarilor cu virusul COVID-19 (Coronavirus). In acest sens, Primaria Municipiului Sebeș a creat o linie directa de comunicare cu medicii primari de pe raza municipiului, scopul principal al acestei inițiative vizand identificarea și soluționarea problemelor semnalate. Ca masura… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

