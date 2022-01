Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 15 – Fetita accidentata de tren in statia de cale ferata din Bacau, a fost detubata, este constienta si stabila hemodinamic si respirator. In urma unei interventii chirurgicale care s-a desfasurat pe parcursul a noua ore cadrele medicale de la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi au…

