- Un barbat din Vietnam in varsta de 48 de ani a fost salvat de la moarte de 15 beri! Acesta a juns in stare grava la spital dupa ce ingerase o cantitate uriașa de alcool, avand o cantitate de metanol de 1.119 ori mai mare decat cea normala in organism si ar fi murit fara tratamentul neconventional.

- Niculina Stoican a oferit un interviu pentru Antena Stars in care a vorbit sincer despre perioadele mai putin placute din viata ei. Artista de muzica populara a povestit cum a reusit sa treaca peste incercarile grele ale vietii, dar si ce a avut de invatat.

- Leonardo DiCaprio este erou nu doar in filme, ci și in viața de zi cu zi. Actorul de la Hollywood a contribuit la salvarea unui barbat care a stat mai bine de 11 ore in ocean. Intamplarea a avut loc in 30 decembrie, cand DiCaprio se afla in vacanța in Caraibe.

- O intervenție chirurgicala a reușit sa aduca lumina in viața unei femei, dupa 47 de ani traiți in bezna. Medicii au reușit sa ii redea vederea, iar pacienta, in varsta de 50 de ani, a putut sa iși vada copilul și soțul pentru prima oara in viața. Medicii au fost pana și ei copleșiți de reacția emoționanta…

- "Suntem doua prințese și va dorim un An Nou plin de bucurii, fericire, multa sanatate și tot ce va doriți. Ella și Andreea va pupa. Mergem in vacanța. Urmeaza vloguri noi", a spus micuța Ella, in ultimul vlog din anul 2019, postat pe canalul Andreei Balan. "A fost un an extrem de emoționant,…

- Adriana Antoni și-a pierdut mama, in urma cu 14 ani, și nu a apucat sa-și ia “Adio” de la ea. Chiar daca timpul a trecut, artista a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca rana provocata de dispariția celei care i-a dat viața nu s-a vindecat.

- Untanar a fost injunghiat in Botoșani, iar polițiștii l-au prinsrepede pe agresor. Tot oamenii legii i-au salvat viața tanaruluicare sangera abundent, pentru ca i-au acordat primul ajutor inaintede sosirea ambulanței.Un scandal intre doua grupuri de tineri a avut loc in fața unei pizzerii din oraș,…