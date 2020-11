Stiri pe aceeasi tema

- Controverse aprinse in Elveția. O importanta asociație a medicilor cere oamenilor predispuși la forme grave de COVID sa dea o declarație in scris: in cazul in care ajung intr-o situație limita, sa spuna inainte daca vor sa fie tratați sau vor sa fie lasați sa moara.

- Medicii romani constata o noua tendința in randul persoanelor infectate cu noul coronavirus. Unii oameni ignora sau chiar neaga primele simptome specifice COVID-19 și inși contuna activitatea in comunitate uneori chiar fara sa poarte masca de protecție. Semnalul de alarma a fost tras de medicul Simin…

- Ali Sakallioglu, un barbat in varsta de 56 de ani, s-a intors acasa, dupa 222 de zile petrecute pe patul de spital. El este britanicul care a stat cel mai mult internat, dupa ce s-a infectat cu COVID-19, informeaza Daily Mail.Soferul de taxi, Ali Sakallioglu, a petrecut mai bine de 7 luni in spital,…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a aprobat miercuri, 28 octombrie, un ordin privind regulile de tratare a pacientilor de coronavirus. Conform documentului, pacientul pozitiv SARS-COV-2 nu mai trebuie retestat RT-PCR timp de 90 zile de la vindecare, cu exceptia persoanelor cu imunodepresii severe…

- STUDIU. Anticorpii COVID-19 nu rezista prea mult! Imunitatea de grup, imposibila Un studiu britanic arata ca numarul persoanelor care au anticorpi Covid-19 a scazut semnificativ in cursul verii, ceea ce sugereaza ca vindecarea de coronavirus s-ar putea sa nu ofere imunitate pe termen lung. Studiul a…

- Directorul Departamentului Sanatații Publice din Illinois, dr. Ngozi Ezike, a inceput sa planga vineri, in timp ce anunța cele mai recente date despre infecțiile cu COVID-19 ale statului și numarul persoanelor care au decedat. Ea le-a trasmis rezidenților sa ramana vigilenți și sa nu lase garda jos…

- Alexandru Rafila: “Romania va primi vaccinul anti-COVID”. Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, sustine ca este nevoie urgenta de organizare pentru a distribui un vaccind anti-Covid, in cazul in care acesta va trece testele de singuranta. “In primul rand, vaccinul,…

- Au inceput sa iasa la iveala tot mai multe dovezi, potrivit carora pandemia de coronavirus ar fi inceput inainte sa se anunțe oficial acest lucru, transmite stirileprotv.ro. Specialiștii din California susțin ca au avut pacienți cu simptome ale noului virus inainte de Craciun, transmite Daily Mail.…