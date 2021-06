Stiri pe aceeasi tema

- Deși pare greu de crezut, unele instituții ale statului și-au inchis pur și simplu ușile, folosindu-se de pandemie. Este cazul AJOFM, unde doar gardianul de la intrare mai comunica. Restul se face la telefon sau online, spre disperarea celor nefamiliarizați cu Internetul. Daca aveți treaba la AJOFM…

- Romanii au dus ieri ramuri de salcie la mormintele celor dragi plecați de langa ei. Unii au ramas fara cei dragi din cauza COVID-ului. Aproape 200 de bistrițeni au fost ”luați” de valul trei al pandemiei, de la inceputul acestui an. Aproape 100 au murit in UPU sau pe secție. Sambata lui Lazar, ziua…

- Primele locuințe de serviciu – destinate salariaților din Consiliul Județean – sunt gata sa-și primeasca locatarii, pe strada Prundului. Cele 24 de apartamente tip ANL au costat 1 milion de euro, iar primii chiriași se vor putea instala in casa nou in 1 iulie, spera cei din Consiliul Județean. „Incepe…

- In ultimele 24 de ore, 47 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu COVid-19, dupa efectuarea a 397 de teste, incidența la nivel de județ fiind de 2,51/1000 de locuitori. Totodata, autoritațile au raportat 8 decese ale unor pacienți infectați cu SARS CoV-2. In acest moment, in Bistrița-Nasaud…

- Medicii avertizeaza ca tot mai mulți pacienți ajung in stare din ce in ce mai grava la spital, cu necesar de tratament la Terapie Intensiva, fiindca apeleaza prea tarziu la ajutor medical. Oamenii cred ca pot duce infecția cu COVID-19 singuri, spun medicii. La Iași ajung zilnic in Urgențe intre 3 și…

- Lucrarile de mansardare a corpurilor de cladire C și D, aparținand Spitalului Județean de Urgența (SJU) din Alba Iulia, unde se vor muta secțiile de neurologie, cu 68 de paturi și de ORL (OtoRinoLaringologie), cu 25 de paturi, vor fi finalizate in circa o luna. Dupa terminarea lucrarilor propriu-zise,…

- La Spitalul Municipal din Sebeș se fac primele demersuri pentru inființarea unei linii de garda pe compartimentul ATI. Mai exact, prin implementarea unei linii de garda, Spitalul Municipal din Sebeș va avea permanența și va putea efectua intervenții chirurgicale de urgența la orice ora. Momentan in…