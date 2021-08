Medicii de familie, trimiși să vaccineze la domiciliu. Câți bani vor primi Medicii de familie pot vaccina anti-COVID-19 persoanele varstnice, nedeplasabile sau greu deplasabile la domiciliul acestora. Pentru fiecare imunizare, ei vor primi 60 de lei. La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul a aprobat, miercuri, Ordonanța care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, precum și activitatea de vaccinare in ambulatoriile de specialitate. […] The post Medicii de familie, trimiși sa vaccineze la domiciliu. Cați bani vor primi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

