Medicii de familie aduc o serie de explicatii referitoare la campania de vaccinare impotriva COVID-19 dupa ce au fost acuzati in mai multe randuri ca nu se implica suficient in aceasta directie. Cei care fac parte din Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) au precizat ca in aceasta etapa a programarii la vaccinare, in care locurile apar chiar si in cursul noptii si se ocupa imediat, nu pot face fata tuturor solicitarilor, care su (...)