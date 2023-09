Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) anunta ca va oferi consiliere juridica gratuita tuturor cazurilor care se confirma, in care medici, membri ai CMMB, care isi fac datoria sunt agresati la locul de munca, potrivit Agerpres."Cu totii am auzit de greseli si fapte reprobabile ale unor…

- Unu din 10 medici declara ca a suferit o agresiune fizica in legatura cu actul medical efectuat, anunta Colegiul Medicilot din Romania, prfecizand ca cei mai multi medici agresati sunt cei din specialitatile Psihiatrie si ATI-Medicina de urgenta, potrivit news.ro.Conform Colegiului medicilor, aproximativ…

- Dupa moartea Alexandrei: 10% dintre medici afirma ca au suferit o agresiune fizica in legatura cu actul medical efectuat 10% dintre medici afirma ca au suferit o agresiune fizica in legatura cu actul medical efectuat, iar cei mai expusi sunt cei cu varste sub 35 de ani, conform unui studiu realizat…

- 10% dintre medici afirma ca au suferit o agresiune fizica in legatura cu actul medical efectuat, iar cei mai expusi sunt cei cu varste sub 35 de ani, conform unui studiu realizat de Colegiul Medicilor din Romania. Datele sunt amintite in contextul evenimentelor recente de la Sectia Obstetrica si Ginecologie…

- 10% dintre medici au suferit o agresiune fizica in legatura cu actul medical efectuat. Care sunt cei mai expuși riscurilor 10% dintre medici au suferit o agresiune fizica in legatura cu actul medical efectuat. Care sunt cei mai expuși riscurilor Aproximativ 10% dintre medicii din Romania au suferit…

- Aproximativ 10% dintre medici au suferit o agresiune fizica in legatura cu actul medical efectuat. Apel la pacienți Aproximativ 10% dintre medicii din țara au fost victime ale unor agresiuni fizice in contextul actului medical pe care l-au desfașurat, au anuntat, marti, reprezentantii Colegiului Medicilor…

- Aproximativ 10% dintre medicii din Romania au suferit o agresiune fizica in legatura cu actul medical efectuat, au anuntat, marti, reprezentantii Colegiului Medicilor din Romania (CMR), relateaza Agerpres, citata de g4media.ro. Potrivit acestora, CMR a realizat, recent, un studiu privind sindromul de…

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti condamna ferm si se delimiteaza de cazurile de corupție din sistemul de sanatate, subliniind insa ca nu este fireasca o culpabilizare a cadrelor medicale la nivel general. “Consideram ca este nedemn sa existe astfel de situații pentru noi, ca medici, și apreciem…