Medicii avertizeaza: Din ce in ce mai multi tineri fac AVC! Metoda FAST poate salva vieti

- Deputatul USR Claudiu Nasui a facut o analiza a discuțiilor pe tema noului guvern și a rezumat ca daca într-adevar exista majoritate în parlament pentru un guvern, atunci ar trebui sa existe și pentru reforme.

- CERCETARE Studiile clinice reprezinta un moment crucial in dezvoltarea de noi medicamente si aduc beneficii pentru toata lumea, atat pentru pacienti aflati in situatii critice care au in acest fel acces la terapii inovatoare, cat si pentru medici care lucreaza cu informatii de actualitate si pentru…

- Romania traverseaza de cațiva ani o perioada neagra din punct de vedere al transplantului, act medical care ar putea salva foarte multe vieți. Din pacate, tot mai multe familii refuza ca cei dragi sa devina, dupa ce s-a confirmat moartea cerebrala, donatori de organe pentru a salva alte vieți.…

- Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Calarasi organizeaza cursuri de calificare pentru urmatoarele categorii: infirmier, igiena, brancardier, mediator sanitar, baby sitter, ingrijitori batrani la domiciliu, surori de Crucea Rosie, asistent personal al persoanei cu handicap grav.

- Mai multi tineri care sustin ca fac parte din Partidul Comunist din Romania au afisat, miercuri, steaguri comuniste in fata fostei inchisori Pitesti, unde acum este un memorial. Ei au postat poze pe Facebook si un mesaj jignitor la adresa celor care au suferit in teribilul Experiment Pitesti.

- O femeie de 51 de ani din orașul Braila a fost pacalita de un individ care a pretins ca este general în armata Statelor Unite ale Americii. Prin intermediul Facebook, barbatul i-a cerut femeii 30.

- Papa Francisc a cerut, duminica, fiecarui om de pe Pamant sa isi schimbe obiceiurile si stilul de viata pentru a limita efectele devastatoare ale modificarilor climatice, informeaza AFP si Reuters. "Am creat o situatie de urgenta climatica, iar ea ameninta grav natura si viata, inclusiv viata noastra",…

- Virusul West Nile se raspandește rapid in Romania! Doi oameni au murit si alti 11 s-au imbolnavit. Cele doua decese au fost inregistrate in Calarasi si Buzau, insa sunt si alte judete unde au fost raportate cazuri de infectie cu virusul West Nile.