- O explozie a avut loc, sambata, la o stație GPL din Crevedia, pe DN1A. Cel puțin o persoana a murit și alte șapte sunt ranite, dintre care patru intubate, a anunțat Ministerul Sanatații. La fața locului au fost trimise un elicopter SMURD și zeci de ambulanțe, iar pompierii incearca sa stinga flacarile.…

- Imagini de groaza! Momentul exploziei puternice de la statia GPL din Crevedia. Aceste materiale au fost distribuite ulterior pe platformele de socializare, transmițand impactul infricoșator al dezastrelor.

- Campania Digi24 „Avem același sange” este vineri in Mehedinți, la Drobeta Turnu Severin. Reluam apelul nostru la donarea de sange, pentru ca in continuare rezervele spitalelor sunt scazute și mulți pacienți au nevoie de o transfuzie care le poate salva viața.

- Vlad Pascu, șoferul drogat care a intrat intr-un grup de tineri pe marginea soselei din 2 Mai avea in sange un cocktail de droguri: peste cinci substante interzise, au fost descoperite la analize, anunta medicii legisti, potrivit Observator. Acest lucru poate explica modul haotic in care a condus bolidul…

- Presedintele Comisiei pentru sanatate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, a pledat, marti, pentru alocarea unui fond special in vederea testarii pentru hepatita B, C si HIV."Medicii de familie au posibilitatea sa testeze pentru hepatita B si hepatita C si mi-as dori ca acest lucru sa fie facut in mod…

- Incidentul revoltator de la Gradina Botanica din Craiova a starnit emoțiile multor oameni, dupa ce o tanara a murit, iar un tanar a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost injunghiat. Ei bine, oamenii care au auzit de incident și de faptul ca ar enevoie de sange, s-au strans intr-un numar foarte…

- Medicii din Craiova fac eforturi pentru a-l salva pe tanarul care a fost injunghiat in Gradina Botanica. Acesta are mare nevoie sange. Prietenii și rudele s-au mobilizat și merg sa doneze in aceasta dimineața.

- Un test de sange efectuat dupa un avort spontan suferit, inca din saptamana a cincea de sarcina, poate ajuta la explicarea motivelor pentru care acesta s-a produs si, in unele cazuri, poate duce la tratamente preventive, spun cercetatorii danezi. Una din 10 femei sufera pierderi de sarcina, numarul…