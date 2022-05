In anul 2012, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti anunta trimiterea in judecata a 34 de persoane, implicati fiind si medici si farmacisti de la farmaciile Dona din Capitala, acuzati ca au falsificat mii de retete medicale, inseland Casa Nationala de Asigurari cu 1,6 milioane lei. Un numar de 34 de inculpati deferiti Justitiei in urma cu zece ani, printre care se afla medici si farmacisti, pentru savarsirea unor infractiuni de inselaciune, uz de fals, dare de mita si spalarea banilor, au fost achitati definitiv de Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce judecatorii au constat ca faptele s-au prescris.…