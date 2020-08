Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Charite din Berlin au declarat luni ca datele clinice indica faptul ca politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii prezinta „urme de otravire“, transmite Reuters. Spitalul Charite din capitala germana a afirmat ca substanta gasita in corpul lui Aleksei Navalnii nu este deocamdata…

