- Un baiat de 18 ani, din Galați, care suferea de cancer, a murit la spital, infectat cu noul coronavirus. Este cea mai tanara victima COVID-19 din țara, potrivit Madiafax.Baiatul de 18 ani avea o tumoare cerebrala și a murit la un spital din Galați, infectat cu noul coronavirus. CITEȘTE…

- Parintele Arhimandrit Laurențiu Popa, starețul Manastirii Stanișoara, a murit in urma infectarii cu coronavirus. El s-a imbolnavit in timpul unei reuniuni la Manastirea Cozia și a fost transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”.

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 47.053 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1151 de noi imbolnaviri. In acelasi timp sunt inregistrate 2.206 de decese, din care 33 in ultimele 24 de ore. 26.128 de persoane s-au vindecat.…

- Epidemia de coronavirus din Romania continua sa creeze mari probleme și in fotbalul de la noi. Mai mulți angajați ai FRF s-ar fi infectat cu noul virus, dupa ce ar fi intrat in contact cu delegația CFR-ului, cantonata cateva zile la Mogoșoaia. Ignorata cu obstinație inclusiv de unii oameni de fotbal,…

- Alti sase moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 719, in tara noastra. Potrivit Ministerului Sanatatii, ultimele victime sunt patru barbati si doua femei, cu varstele cuprinse intre 51 si 71 de ani.

- Visul unei "recuperari in forma de V" a economiei ar putea muri din cauza unui al doilea val de Covid-19, destul de anticipat. Pe 8 iulie, in Romania a fost inregistrat cel mai mare numar de cazuri noi de imbolnaviri cu noul coronavirus. De asemenea,...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, vineri, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 14 decese la pacienți cu COVID-19. Bilanțul morților ajunge astfel la 1.579. Potrivit GCS,...

- Coronavirus e cuvantul care ingrozește, in aceste zile, pe oricine, chiar daca Romania a ieșit din starea de urgența, iar masurile de restricție au fost relaxate. In continuare, apar zilnic zeci de alte cazuri de COVID-19, semn clar ca inca nu am scapat de probleme. CANCAN.RO va prezinta povestea Luminiței…