Medic neurochirurg: Acum, dupa majorarile salariale, spaga in spitale nu mai are ce cauta

- Noua din zece candidati la un concurs pentru ocuparea unor posturi de asistenti medicali intr-un spital nu au stiut cum sa se spele pe maini, la proba practica, a spus ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, explicand ca exista o anumita procedura care trebuie respectata."Am participat la diverse…

- Moartea indragitului cantareț Ilie Micolov i-a surprins pe prietenii care, de Sfantul Ilie, i-au facut o vizita la Oglinzi. Medicul de familie Cornel Petre-Ciudin, din Oglinzi, este unul din cei care au petrecut vineri, 20 iulie, alaturi de artist și verișoara lui, Tatiana Filimon, cea care l-a gazduit…

- Doi angajati ai Complexului Energetic Oltenia au ajuns la Spitalul Rovinari cu arsuri dupa ce s-au curentat, potrivit gorjeanul.ro. Initial, ambii raniti au fost dusi la spitalul din Rovinari, dar din cauza ranilor suferite s-a decis ca cei doia sa fie transferati catre unitati medicale din Capitala.…

- Medicul pediatru Mihai Stratulat a publicat mai multe dezvaluiri, pe pagina sa de Facebook, despre situatia din sistemul pediatric din Republica Moldova. Acesta sustine ca domeniul respectiv este nefunctional: „Avem protocoale bune, dar implementare proasta”.

- Astazi, 11 iulie, ofiteri de politie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Mures, participa la un numar de 82 de perchezitii la o institutie publica, la sediile unor firme, precum si la domiciliile unor persoane fizice din judetele Mures, Sibiu, Brasov, Hunedoara,…

- Medicul care a strans bani pentru barbatul batut crunt, in 31 martie, pe scarile unui pasaj din Brasov, il intreaba, intr-o postare pe Facebook, pe Liviu Dragnea, cand are de gand sa ceara scuze „pacienților tratați in jeg, cu bacterii, cu tratamente improvizate si cu aparate vechi”.„Domnu’…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca incearca sa gaseasca solutii pentru suplimentarea tarifului la mancarea din spitale, avand in vedere ca in prezent acestea sunt foarte mici.