Stiri pe aceeasi tema

- Joi, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au facut in acest dosar doua perchezitii domiciliare, in judetul Cluj, la persoane banuite de fals informatic.”Din…

- Un medic din Cluj-Napoca a fost retinut joi de politistii din Alba pentru ca ar fi eliberat mai multe adeverinte care atestau in fals vaccinarea efectiva la centrul de vaccinare din Ocna Mures a mai multor persoane care nu au fost imunizate in locatia respectiva. Politistii Serviciului de Investigare…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lânga Judecatoria Alba Iulia, au efectuat joi doua perchezitii domiciliare, în judetul Cluj, la persoane banuite de fals informatic.…

- In urma perchezițiilor care au avut loc joi, 5 august 2021, intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru fals informatic, a fost ridicat un telefon mobil, o tableta și o unitate de calculator. O tanara in varsta de 26 de ani din Cluj-Napoca a fost reținuta. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 […]…

- Deja a devenit o afacere pentru cei care falsifica adeverințele de vaccinare anti-Covid. Un medic din Cluj este acum in vizorul oamenilor legii. Potrivit IPJ Alba, politistii Serviciului de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un medic colaborator de la centrul de vaccinare din orașul Ocna Mureș a fost adus joi la sediul IPJ Alba. Reamintim faptul ca polițiștii din Alba au efectuat joi dimineața doua percheziții domiciliare in județul Cluj, la persoane banuite ca ar fi eliberat adeverințe care atestau, in fals, vaccinarea…

- Poliția a reținut un barbat de 51 de ani, acesta fiind acuzat ca a vandut buletine de analiza medicale falsificate cu rezultat negativ la COVID, „in special celor care doresc sa calatoreasca in afara țarii”, a informat Poliția Capitalei joi, 10 iunie.Pe 8 iunie, au fost puse in aplicare doua mandate…

- Doua persoane sunt cercetate de polițiști dupa ce ar fi prezentat pe aeroportul din Cluj-Napoca buletine medicale false care atestau rezultatele negative ale unor testari de depistare a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!