Medic de familie: „Numărul persoanelor cu diabet, cel puţin dublu faţă de cei diagnosticați" Doctorița Daciana Toma, medic de familie și vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina Familie, atrage atenția ca, potrivit statisticilor la nivel mondial, 1 din 2 adulti cu diabet nu sunt diagnosticati. Totodata, daca acum un adult din 10 are diabet, se estimeaza ca pana in 2030 un adult din 9 va suferi de aceasta boala, scrie news.ro . „Numarul persoanelor care traiesc cu diabet este cel putin dublu fata de cei care sunt diagnosticati. Potrivit statisticilor la nivel mondial, 1 din 2 adulti cu diabet nu sunt diagnosticati. Este important sa educam populatia sa isi faca analizele periodic…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

